Российско-китайская компания инвестирует 1 млрд руб. в завод буровых установок на Урале

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ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Российско-китайская компания "СЛСИ Рус" построит в Курганской области завод буровых установок, инвестиции в проект составляют около 1 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских на полях IV Российско-китайского ЭКСПО, проходящего в китайском Харбине.
"В рамках ЭКСПО в Харбине впервые работала презентационная площадка "Евразийский мост", где шесть уральских регионов представили свои перспективные проекты для инвесторов из Китая. Между Уралом и КНР уже есть положительный опыт работы, например, в Курганской области инвестором ЗАО "СЛСИ Рус" - это российско-китайская компания - ведется строительство завода мобильных буровых установок, завод будет носит название "Буровые установки Кургана". Общий объем инвестиций - более 1 млрд рублей", - сказал Холманских.
На предприятии будут изготавливать высокотехнологичные тяжелые машины, необходимые для бурения горизонтальных скважин, в том числе на Крайнем Севере и в Арктике. Предприятие планирует выйти на проектную мощность в 2019 году.
По словам Холманских, если работа "Евразийского моста" будет успешной, то в дальнейшем уральская презентационная площадка будет проводиться на каждом Российско-китайском ЭКСПО. Как сообщает полпредство, на данный момент на территории Уральского федерального округа действует 26 предприятий с участием китайского капитала.
IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, в выставке принимают участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также 13 регионов РФ (Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа участвуют впервые). Общая площадь выставки составляет 86 тыс. кв. м, площадь российской экспозиции - 3,3 тыс. кв. м. В прошлом году выставка проходила в Екатеринбурге, тогда, по данным китайского генконсульства в Екатеринбурге, на ЭКСПО приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций, было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.