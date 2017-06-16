Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российско-китайская компания инвестирует 1 млрд руб. в завод буровых установок на Урале

Новости Урала
16 июня, 11:54 UTC+3 ХАРБИН ХАРБИН 16, июня. /ТАСС

Предприятие строится в Курганской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин, архив

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Российско-китайская компания "СЛСИ Рус" построит в Курганской области завод буровых установок, инвестиции в проект составляют около 1 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских на полях IV Российско-китайского ЭКСПО, проходящего в китайском Харбине.

"В рамках ЭКСПО в Харбине впервые работала презентационная площадка "Евразийский мост", где шесть уральских регионов представили свои перспективные проекты для инвесторов из Китая. Между Уралом и КНР уже есть положительный опыт работы, например, в Курганской области инвестором ЗАО "СЛСИ Рус" - это российско-китайская компания - ведется строительство завода мобильных буровых установок, завод будет носит название "Буровые установки Кургана". Общий объем инвестиций - более 1 млрд рублей", - сказал Холманских.

Смотрите также

Одиннадцать уральских инвестпроектов презентовали китайскому бизнесу на ЭКСПО в Харбине

Челябинская область на ЭКСПО в Китае сделает акцент на пищевой промышленности

Количество стран-участниц и регионов на Российско-Китайском ЭКСПО выросло на 50% в 2017 г.

На предприятии будут изготавливать высокотехнологичные тяжелые машины, необходимые для бурения горизонтальных скважин, в том числе на Крайнем Севере и в Арктике. Предприятие планирует выйти на проектную мощность в 2019 году.

По словам Холманских, если работа "Евразийского моста" будет успешной, то в дальнейшем уральская презентационная площадка будет проводиться на каждом Российско-китайском ЭКСПО. Как сообщает полпредство, на данный момент на территории Уральского федерального округа действует 26 предприятий с участием китайского капитала.

IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, в выставке принимают участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также 13 регионов РФ (Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа участвуют впервые). Общая площадь выставки составляет 86 тыс. кв. м, площадь российской экспозиции - 3,3 тыс. кв. м. В прошлом году выставка проходила в Екатеринбурге, тогда, по данным китайского генконсульства в Екатеринбурге, на ЭКСПО приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций, было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЭКСПО-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
3
Жительница Украины пыталась провезти сына через польскую границу в чемодане
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
6
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
7
"Анекдоты от Си Цзиньпина" стали бестселлером в Китае
Темы дня
Загрузка...
Реклама