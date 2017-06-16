Полпред: решение о проведении саммита ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске еще не принято

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ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году на территории Челябинска еще не принято. Об этом на полях IV Российско-китайской ЭКСПО в Харбине сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских.
"Окончательное решение о месте проведения заседания совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС в 2020 году зависит не только от России, но и от наших партнеров. Тем не менее, Челябинск очень рассчитывает, что договоренности будут достигнуты в их пользу. Проведение таких крупных мероприятий даст городу толчок для развития", - сказал Холманских.
По данным уральского полпреда, для проведения саммитов Челябинску потребуется 13 млрд рублей. "Это достаточно серьезные финансовые вливания, не исключено, что будут привлечены китайские инвестиции, в частности, на строительство выставочного комплекса. Заявка Челябинска находится в администрации президента РФ", - уточнил он.
По словам Холманских, 9 млрд рублей предполагается выделить из бюджета Челябинской области, 3,7 млрд из федерального бюджета. "За 2017 год планируется освоить более 2,7 млрд рублей", - добавил полпред.
Как сообщалось ранее, в рамках подготовки к саммитам в Челябинске, помимо реконструкции инфраструктуры, планируется строительство Конгресс-холла. Стоимость его возведения оценивается от 1,5 до 2 млрд рублей.