Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полпред: решение о проведении саммита ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске еще не принято

Новости Урала
16 июня, 12:39 UTC+3 ХАРБИН ХАРБИН 16, июня. /ТАСС

По данным Игоря Холманских, для проведения саммитов городу потребуется 13 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Валерий Бушухин

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году на территории Челябинска еще не принято. Об этом на полях IV Российско-китайской ЭКСПО в Харбине сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских.

"Окончательное решение о месте проведения заседания совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС в 2020 году зависит не только от России, но и от наших партнеров. Тем не менее, Челябинск очень рассчитывает, что договоренности будут достигнуты в их пользу. Проведение таких крупных мероприятий даст городу толчок для развития", - сказал Холманских.

По данным уральского полпреда, для проведения саммитов Челябинску потребуется 13 млрд рублей. "Это достаточно серьезные финансовые вливания, не исключено, что будут привлечены китайские инвестиции, в частности, на строительство выставочного комплекса. Заявка Челябинска находится в администрации президента РФ", - уточнил он.

По словам Холманских, 9 млрд рублей предполагается выделить из бюджета Челябинской области, 3,7 млрд из федерального бюджета. "За 2017 год планируется освоить более 2,7 млрд рублей", - добавил полпред.

Как сообщалось ранее, в рамках подготовки к саммитам в Челябинске, помимо реконструкции инфраструктуры, планируется строительство Конгресс-холла. Стоимость его возведения оценивается от 1,5 до 2 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
6
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
7
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама