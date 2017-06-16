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В Челябинской области ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Новости Урала
16 июня, 12:49 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 16, июня. /ТАСС

По предварительным данным, ребенок поехал на велосипеде в библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. Возбуждено уголовное дело

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения в городе Касли 10-летнего мальчика, которого ищут уже третий день. Дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство малолетнего", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Днем 14 июня в городе Касли Челябинской области пропал 10-летний мальчик, о чем в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, мальчик поехал на велосипеде в библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Расследование взято на особый контроль руководителем областного следственного управления СК РФ Денисом Чернятьевым", - сообщили в следственном управлении.

Сейчас идут неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, говорят в пресс-службе. "На месте работают следователи-криминалисты из аппарата следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе главного управления МВД по региону сообщили, что поиски пропавшего ребенка продолжаются. В них задействованы более 100 сотрудников полиции, в том числе из областного управления МВД и Зонального кинологического центра, а также сотрудники других служб и ведомств.

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