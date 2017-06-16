Полиция задержала пьяного водителя, который вел пассажирский автобус из Башкирии на Урал

Пеле надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и РоссииСпорт 16 июня, 15:15
Число погибших в ДТП с автобусами в Ростовской области увеличилось до трехПроисшествия 16 июня, 15:12
Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не доказал его связей с РФМеждународная панорама 16 июня, 15:08
СК начал проверку по факту ДТП с автобусами в Ростовской областиПроисшествия 16 июня, 15:07
Кузнецова требует тщательной проверки обстоятельств гибели якобы нетрезвого ребенка в ДТПОбщество 16 июня, 15:07
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в цифрах и словахПолитика 16 июня, 14:50
"Талисман победы": как стать волонтером после семидесятиКубок конфедераций-2017 16 июня, 14:49
Грузовой корабль "Прогресс МС-06" пристыковался к МКСКосмос 16 июня, 14:41
Церемония открытия Кубка конфедераций начнется за 2 часа до матча Россия - Новая ЗеландияСпорт 16 июня, 14:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Инспекторы полка ДПС Челябинской области задержали в Чебаркульском районе на автодороге М5 "Урал" нетрезвого водителя, который вел автобус с 11 пассажирами из башкирского города Учалы в Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
"Около 09:00 мск к инспекторам областного полка ДПС, которые несли службу на автодороге М-5 "Урал" в Чебаркульском районе, обратился гражданин. Он сообщил, что водитель автобуса "Мерседес", следовавшего по маршруту № 804 "Учалы - Челябинск", предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники незамедлительно остановили автобус. Проведенное исследование подтвердило, что водитель рейса находился в состоянии алкогольного опьянения: показания алкотестера составили 0,28 мг/л", - пояснили в полиции.
Там добавили, что водитель от управления автотранспортом был отстранен. Находившиеся в салоне 11 пассажиров - отправлены в Челябинск попутными автобусами.
Полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают вину должностных лиц, выпустивших нетрезвого водителя в рейс.