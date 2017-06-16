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Полиция задержала пьяного водителя, который вел пассажирский автобус из Башкирии на Урал

Новости Урала
16 июня, 13:42 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 16, июня. /ТАСС

Находившиеся в салоне 11 пассажиров отправлены в Челябинск попутными автобусами

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© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Инспекторы полка ДПС Челябинской области задержали в Чебаркульском районе на автодороге М5 "Урал" нетрезвого водителя, который вел автобус с 11 пассажирами из башкирского города Учалы в Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

"Около 09:00 мск к инспекторам областного полка ДПС, которые несли службу на автодороге М-5 "Урал" в Чебаркульском районе, обратился гражданин. Он сообщил, что водитель автобуса "Мерседес", следовавшего по маршруту № 804 "Учалы - Челябинск", предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники незамедлительно остановили автобус. Проведенное исследование подтвердило, что водитель рейса находился в состоянии алкогольного опьянения: показания алкотестера составили 0,28 мг/л", - пояснили в полиции.

Там добавили, что водитель от управления автотранспортом был отстранен. Находившиеся в салоне 11 пассажиров - отправлены в Челябинск попутными автобусами.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают вину должностных лиц, выпустивших нетрезвого водителя в рейс.

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