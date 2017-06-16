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UTair перебазировала 15 региональных самолетов ATR 72 из Москвы на Урал и юг России

Новости Урала
16 июня, 14:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, июня. /ТАСС

На Урале самолеты перебазированы в Сургут и Тюмень

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания UTair перебазировала 15 среднемагистральный турбовинтовых самолетов ATR 72 из московского аэропорта Внуково в воздушные гавани Урала и юга России для развития региональных перевозок. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания перебазировала 15 самолетов ATR 72 из аэропорта Внуково в Сургут и Тюмень, а также в Краснодар и Махачкалу. Решение о перебазировании самолетов ATR было принято в связи с активным развитием региональной маршрутной сети UTair на юге страны и в Сибири. Кроме того, вместо ATR на нескольких направлениях из Внуково авиакомпания поставила большие по вместимости среднемагистральные лайнеры, которые более подходят для московского рынка", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы управляющей компании воздушными гаванями Краснодарского края "Базэл Аэро", на сегодняшний день в аэропортах Кубани базируются два самолета авиакомпании UTair - ATR 72, которые работают на маршруте Краснодар - Сочи. "Рейсы выполняются трижды в день, в летнем сезоне авиакомпания также выполняет рейсы из Сочи в Ростов-на-Дону и Минеральные Воды", - отметили в компании.

В зависимости от успешности программы авиакомпания может перевести еще больше самолетов ATR в южный регион, уточнили в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что авиакомпания отказалась от планов в 2018-2019 гг. приобрести в лизинг более десяти магистральных самолетов. В течение 2015 года авиакомпания сократила авиапарк на 44 самолета, до сокращения парка компания использовала 115 самолетов. На данный момент в авиапарке компании в основном Boeing 737 и Boeing 767. UTair в 2016 году получил 5,45 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 2,78 млрд рублей годом ранее.

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