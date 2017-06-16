Курганский областной суд рассмотрит 13 июля жалобу экс-главы УМВД Зауралья на приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Курганский областной суд 13 июля рассмотрит жалобу экс-главы УМВД Зауралья Игоря Решетникова, приговоренного к трем годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также будут рассмотрены жалоба адвокатов и апелляционное представление гособвинителя, сообщили в пятницу ТАСС в суде.

"Рассмотрение назначено на 13 июля на 7:00 мск. Будет рассмотрена жалоба Решетникова и его адвокатов, а также представление прокурора", - отметили в суде.

В апреле Курганский городской суд приговорил Решетникова, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также суд постановил взыскать с экс-главы УМВД Зауралья чуть более 14 млн рублей ущерба.

Следствие считает, что Решетников на протяжении нескольких лет использовал ведомственный лечебно-реабилитационный центр в качестве загородного дома, где организовывал неофициальные праздничные мероприятия.

По данным Генпрокуратуры, все это время здание реабилитационного центра содержалось за счет средств федерального бюджета, на что было потрачено более 12 млн рублей. С целью обеспечения своего комфортного времяпрепровождения Решетников приобретал в реабилитационный центр имущество, никак не связанное с лечебными процедурами. В декабре 2012 года и в августе 2013 года Решетников, зная, что срок исполнения госконтракта на подготовку проекта центра кинологической службы УМВД, заключенного с одной из фирм Кургана, истек, а работы по нему не выполнены, подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. В результате из средств федерального бюджета подрядчику были необоснованно перечислены 2 млн рублей.