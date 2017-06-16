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Штормовое предупреждение объявлено на Урале с 17 июня

Новости Урала
16 июня, 14:17 дата обновления: 16 июня, 14:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, июня. /ТАСС

До 19 июня ожидаются дожди, грозы и град

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение начнет действовать на территории Курганской, Челябинской и Свердловской областей 17 июня, закончится оно, по предварительным данным, 19 июня, сообщили в пятницу пресс-службы региональных ГУ МЧС.

"Курганские синоптики дают штормовое предупреждение. Подразделения МЧС функционируют в режиме повышенной готовности, гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории Курганской области 17-19 июня. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление шквалистого ветра до 25 м/с. Ожидаемые неблагоприятные метеоусловия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, возможно повреждение кровли зданий", - говорится в сообщении.

Непогода ожидается и на Южном Урале. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, 17-19 июня на территории области ожидаются грозы, сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 м/с. "В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП", - отмечается в сообщении ведомства.

В Свердловской области синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, местами крупный град. По данным уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), 17 июня в регионе также ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

По данным Тюменского гидрометцентра, 18 и 19 июня в Тюмени ожидаются сильный ветер, сильный дождь, град. "При грозах возможны порывы ветра до 18 м/с", - уточнили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени. 

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