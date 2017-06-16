Вагон-городки предстоит переселить в 11 муниципалитетах ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Жителей вагон-городков предстоит переселить в одиннадцати муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО). Об этом сообщили в пятницу в департаменте общественных и внешних связей региона.

В четверг в ходе "Прямой линии" с президентом РФ к Владимиру Путину обратились жители города Нягани (ХМАО) с вопросом о расселении из вагон-городков. В городе с 2012 года действует муниципальная программа, в рамках которой до 2020 года планируется расселить 27 вагон-городков.

"За пять лет балочные массивы были полностью ликвидированы в Радужном, Покачах, Югорске, Нижневартовском районе. Вместе с этим балки все еще остаются в 11 муниципалитетах Югры. Путин дал поручение регионам уточнить количество приспособленных строений, людей, в них проживающих. Такие расчеты у нас есть, необходимо проработать варианты ускоренного завершения программы, исходя из установки, которую дал президент, о возможности выделения федеральных средств по программе "Жилище" на эти цели", - приводит департамент слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

По данным департамента, глава региона дала поручение подготовить необходимые документы для обращения в Минстрой и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальных услуг.