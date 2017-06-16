В Нижневартовске 14 детей заболели менингитом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Диагноз "энтеровирусный менингит" подтвердился у 14 детей из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра), еще 10 подростков находятся под наблюдением, сообщили в пятницу в окружном управлении Роспотребнадзора.
"Окончательный диагноз "энтеровирусный менингит" выставлен и подтвержден лабораторно у 14 человек, энтеровирусная инфекция диагностирована у 7 пациентов. Клинический материал 10 пациентов еще в работе, поэтому диагноз не подтвержден. <…> На стационарном лечении остается 13 детей", - уточнили в управлении.
По данным санитарных врачей, всего в городе за месяц зарегистрирован 31 заболевший энтеровирусной инфекцией, все они - дети до 17 лет.
Энтеровирусный менингит - вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, сильными головными болями, рвотой. Является наиболее распространенной формой поражения центральной нервной системы (ЦНС) человека энтеровирусами. Энтеровирус - вирус, попадающий в организм человека через желудочно-кишечный тракт, размножающийся там, а затем поражающий ЦНС.