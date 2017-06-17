Свердловские медики исключили энцефалит у потерявшегося на четыре дня в лесу ребенка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Свердловские врачи исключили диагноз "энцефалит" у потерявшегося в лесу на четыре дня четырехлетнего мальчика Димы. Снятые с него клещи прошли необходимую экспертизу, сообщили в областном министерстве здравоохранения.
"Дима охотно вступает в контакт, ест твердую пищу (кашу), температуры нет. Клещи, отправленные на исследование, не являются переносчиками энцефалита", - рассказали там.
Ранее сообщалось, что ребенок находится в реанимации больницы Екатеринбурга, куда его доставили вертолетом медицины катастроф в тяжелом состоянии.
14 июня в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области волонтеры обнаружили мальчика, который пропал в лесу утром 10 июня. К поискам было привлечено более 600 человек, включая представителей СК, МВД, МЧС, представителей муниципальных органов власти и волонтеров.