Центр содействия уральскому и китайскому бизнесу откроется летом в Екатеринбурге

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Центр содействия бизнесу Урала и Китая, призванный улучшить коммуникации между предпринимательскими структурами двух стран, начнет работать летом в Екатеринбурге. Договоренности об этом были достигнуты в ходе переговоров в рамках IV Российско- китайского ЭКСПО в Харбине (Китай), сообщил ТАСС в Харбине первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"Мы встречались с мэром Харбина и первым секретарем горкома пратии. И получили одобрение на создание в Екатеринбурге центра содействия бизнесу Урала и Китая. Окончательно этот вопрос отрегулировали, думаю, что в ближайшее время, летом, он начнет работать", - сказал Орлов.

Он отметил, что инициативу создания центра высказала генеральный консул Китайской народной республики в Екатеринбурге Гэн Липин. Китайская сторона одобрила идею. Центр будет работать на базе Уральской торгово-промышленной палате в Екатеринбуге.

Функцией центра станет выстраивание коммуникаций между бизнесменами Урала и Китая. Как ожидают инициаторы, он позволит ускорить процесс согласования и реализации совместных инвестиционных проектов и взаимовыгодных поставок, а также увеличит их число.