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Энергетики восстановили электроснабжение четырех тысяч жителей Екатеринбурга

Новости Урала
18 июня, 10:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июня. /ТАСС

Всего из-за технологического нарушения в работе оборудования подстанции 110/6 кВ "Керамик" без электричества оставались 12 тыс. человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Энергетики "Екатеринбургской электросетевой компании" (ЕЭСК) восстановили электроснабжение четырех тысяч жителей одного из районов Екатеринбурга, попавшего в зону технологического нарушения, сообщили в пресс-службе "МРСК-Урала".

"Благодаря оперативным действиям екатеринбургских энергетиков уже более 4 тыс. жителей Екатеринбурга получают электроэнергию в дома по резервным схемам электроснабжения. Оставшаяся часть населения Чкаловского района будет запитана в ближайшее время. Специалисты ЕЭСК доставили передвижные резервные источники электроснабжения, в настоящий момент идет их подключение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что от дизель-генераторов будут запитаны многоквартирные дома и ряд объектов социального значения. "В зоне технологического нарушения находятся несколько образовательных учреждений, но так как сегодня выходной, оперативного подключения дизель- генераторов здесь не требуется. По ситуации в Чкаловском районе энергетики ЕЭСК находятся в плотном взаимодействии с администрацией города", - уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в 07:09 мск было зафиксировано технологическое нарушение в работе оборудования подстанции 110/6 кВ "Керамик", повлекшее за собой нарушение электроснабжения жителей Чкаловского района Екатеринбурга. Всего в зону технологического нарушения попали 12 тыс. человек.

Сбой в работе оборудования сопровождался легким задымлением. Для безопасности проведения работ на объекте энергетики вызвали специалистов ГУ МЧС по Свердловской области.

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