Около 2,3 тыс. жителей Тюменской области остались без электроснабжения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. жителей 18 населенных пунктов Тюменской области остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
"18 июня с 02:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий на территории Тюменской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Тюменьэнерго"). Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 18 населенных пунктах - около 2,3 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 2,9 МВт", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. "К аварийно-восстановительным работам привлечены 15 бригад в составе 47 человек и 15 единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на территории региона в период с 17 по 18 июня было объявлено штормовое предупреждение. По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни на юге области ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.