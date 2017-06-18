Энергетики полностью восстановили электроснабжение одного из районов Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Энергетики "Екатеринбургской электросетевой компании" (ЕЭСК) полностью восстановили электроснабжение 12 тысяч жителей Чкаловского района Екатеринбурга, попавшего в зону технологического нарушения, сообщили в пресс-службе компании "МРСК- Урала".

"Все потребители Чкаловского района получают электроэнергию в полном объеме. Специалисты ЕЭСК завершили перевод нагрузки и восстановили электроснабжение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 07:09 мск было зафиксировано технологическое нарушение в работе оборудования подстанции 110/6 кВ "Керамик", повлекшее за собой нарушение электроснабжения жителей Чкаловского района Екатеринбурга. Всего в зону технологического нарушения попали 12 тыс. человек.

Сбой в работе оборудования сопровождался легким задымлением. Для безопасности проведения работ на объекте энергетики вызвали специалистов ГУ МЧС по Свердловской области.