Энергетики полностью восстановили электроснабжение одного из районов Екатеринбурга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Энергетики "Екатеринбургской электросетевой компании" (ЕЭСК) полностью восстановили электроснабжение 12 тысяч жителей Чкаловского района Екатеринбурга, попавшего в зону технологического нарушения, сообщили в пресс-службе компании "МРСК- Урала".
"Все потребители Чкаловского района получают электроэнергию в полном объеме. Специалисты ЕЭСК завершили перевод нагрузки и восстановили электроснабжение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 07:09 мск было зафиксировано технологическое нарушение в работе оборудования подстанции 110/6 кВ "Керамик", повлекшее за собой нарушение электроснабжения жителей Чкаловского района Екатеринбурга. Всего в зону технологического нарушения попали 12 тыс. человек.
Сбой в работе оборудования сопровождался легким задымлением. Для безопасности проведения работ на объекте энергетики вызвали специалистов ГУ МЧС по Свердловской области.