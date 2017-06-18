Непогода в Зауралье вызвала сбой в движении поездов и оставила без света 18 тыс. человек

Марин Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания ФранцииМеждународная панорама 18 июня, 21:18
Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380Экономика и бизнес 18 июня, 21:16
Сантуш: португальцы в матче с мексиканцами периодически боялись игратьСпорт 18 июня, 21:14
СМИ: "Республика на марше" Макрона уверенно побеждает на парламентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 18 июня, 21:07
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедерацийСпорт 18 июня, 21:06
Тренер сборной Мексики Осорио поражен атмосферой на "Казань-Арене"Спорт 18 июня, 21:01
Reuters: Lockheed Martin в скором времени может поставить более 400 F-35 в 11 странМеждународная панорама 18 июня, 20:56
Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с мексиканцамиСпорт 18 июня, 20:51
Агент Барбоза: оборона сборной России способна сдержать РоналдуСпорт 18 июня, 20:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывистый ветер в Курганской области вызвали сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов. В результате аварийных отключений без электроснабжения остались порядка 18,6 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения остались потребители в 62 населенных пунктах, около 18,6 тыс. человек <...> Зафиксирован сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, к аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 60 человек и 20 единиц специальной техники.
На территории Курганской области было объявлено штормовое предупреждение на 17-19 июня. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер до 25 м/с.