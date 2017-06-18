Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Непогода в Зауралье вызвала сбой в движении поездов и оставила без света 18 тыс. человек

Новости Урала
18 июня, 21:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июня. /ТАСС

К аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 60 человек и 20 единиц специальной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывистый ветер в Курганской области вызвали сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов. В результате аварийных отключений без электроснабжения остались порядка 18,6 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остались потребители в 62 населенных пунктах, около 18,6 тыс. человек <...> Зафиксирован сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 60 человек и 20 единиц специальной техники.

На территории Курганской области было объявлено штормовое предупреждение на 17-19 июня. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер до 25 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380
2
Оливер Стоун: Путин имеет ментальную власть над США
3
Марин Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания Франции
4
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
5
Биография начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова
6
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
7
Около 15 тыс. жителей Тюменской области остались без электроснабжения
Темы дня
Загрузка...
Реклама