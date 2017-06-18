Непогода в Зауралье вызвала сбой в движении поездов и оставила без света 18 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывистый ветер в Курганской области вызвали сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов. В результате аварийных отключений без электроснабжения остались порядка 18,6 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остались потребители в 62 населенных пунктах, около 18,6 тыс. человек <...> Зафиксирован сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 60 человек и 20 единиц специальной техники.

На территории Курганской области было объявлено штормовое предупреждение на 17-19 июня. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер до 25 м/с.