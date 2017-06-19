Более 400 саперов примут участие во всеармейском "Безопасном маршруте" под Тюменью

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Более 400 саперов примут участие во всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут - 2017", который впервые пройдет в Тюменской области 21 июня. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Всеармейский этап конкурса "Безопасный маршрут - 2017" впервые пройдет под Тюменью. Более 400 участников в составе саперной колонны преодолеют скоростной круг, насыщенный препятствиями. Перед стартом вертолеты Ми-8 проведут с воздуха дистанционное минирование трассы", - сказали там.
По данным пресс-службы, саперы будут состязаться в поиске, уничтожении противотанковых мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники. "Над полем пролетят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые нанесут условный ракетный удар по танковым колоннам. Также команды будут соревноваться в преодолении противотанкового рва с использованием тяжелых механизированных мостов, разборе горящих лесных завалов", - уточнили в ЦВО.
Победители представят Россию в международном конкурсе, который пройдет под Тюменью в период с 30 июля по 13 августа. В нем также примут участие команды из Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Китая и Сербии.