Три человека пострадали в результате сильного ветра в Зауралье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей пострадали в результате порывистого ветра до 22 м/с, обрушившего часть кровли одноэтажного жилого дома в Мокроусовском районе Курганской области. Пострадавшие госпитализированы, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"По области в отдельных районах прошли сильные дожди с грозой и градом. Максимальная скорость ветра достигала 22 м/ с. В результате частичного обрушения кровли одноэтажного жилого дома, по данным Центра медицины катастроф, в населенном пункте Малое Песьяное Мокроусовского района пострадали трое: женщина 33 лет и двое детей 12 и 5 лет. Пострадавшие доставлены в Мокроусовскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что всего в результате сильного ветра повреждены крыши более 150 строений в пяти муниципальных образованиях: Шадринском, Мокроусовском, Варгашинском, Мишкинском районах и городе Кургане.
Ранее сообщалось, что дождь, гроза и порывистый ветер в Курганской области вызвали сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов. В результате аварийных отключений без электроснабжения остались порядка 18,6 тыс. жителей региона.