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Свердловская область и Харбин начнут обмен информацией об инвестклимате регионов

Новости Урала
19 июня, 9:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июня. /ТАСС

Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на стимулирование бизнеса к реализации новых инвестиционных проектов

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© Корпорация развития Среднего Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (специализированная компания правительства Свердловской области, оказывающая помощь бизнесу в реализации инвестиционных проектов, КРСУ) и Комитет по контролю и управлению госимуществом Харбина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обмена информацией об инвестиционном климате двух регионов на Российско-Китайском ЭКСПО, которое проходит в эти дни в Харбине.

"Документ подписали генеральный директор КРСУ Сергей Киселев и начальник комитета по контролю и управлению государственным имуществом Харбинского правительства КНР Юй Дэчжи. Стороны в рамках сотрудничества договорись осуществлять регулярный обмен информацией об инвестиционном климате стран и отраслях экономики, оказывать поддержку компаниям в локализации бизнеса в Свердловской области и в Китае, в том числе разъяснять законодательство и содействовать в получении разных льгот. Также соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на стимулирование бизнеса к реализации новых инвестиционных проектов", - сообщили в понедельник в пресс-службе КРСУ.

На церемонии подписания присутствовали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и мэр Харбина Сун Сибинь. Представлять инвестиционные интересы стран, обеспечивать информационное взаимодействие, планировать совместные мероприятия и деловые встречи будет рабочая группа, создание которой также прописано в документе.

По данным ведомства, китайской стороне российский регион интересен промышленным потенциалом, ресурсами, а также как логистический центр из-за удобного расположения.

IV Российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 до 19 июня.

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