Около 8 тыс. жителей юга Тюменской области остаются без электроснабжения из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Около 8 тыс. жителей 17 населенных пунктов юга Тюменской области остаются без электроснабжения из-за штормового ветра, обрушившегося на регион в выходные. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе АО "Тюменьэнерго".

"В зоне ответственности филиала "Тюменьэнерго" отключены три высоковольтных линии (ВЛ) 110 кВ и 16 ВЛ 10 кВ. Без электроснабжения находятся около 8 тыс. бытовых потребителей в 17 населенных пунктах юга Тюменской области. Часть отключений линий электропередачи 10 кВ связана с падением деревьев, находящихся за пределами просек ВЛ, на провода с последующим их обрывом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помимо 20 задействованных аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 62 человека и 20 единиц спецтехники, в состоянии повышенной готовности находится весь оперативный персонал Тюменских распределительных сетей, а также подрядных организаций.

"Созданный в филиале оперативный штаб координирует ход восстановительных работ. До окончания чрезвычайной ситуации осуществляется мониторинг метеорологических условий, введены ограничения на производство плановых работ", - пояснили там.

По данным областного департамента здравоохранения, обращений о травмировании людей из-за урагана пока не поступало. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что 19 июня на юге Тюменской области вновь ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. В пресс-службе губернатора Тюменской области в свою очередь уточнили, что в настоящее время в правительстве региона проходит заседание оперативного штаба по безопасности электроснабжения.