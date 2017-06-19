Около 8 тыс. жителей юга Тюменской области остаются без электроснабжения из-за непогоды

Минфин рассматривает возможность слияния ФНБ и Резервного фондаЭкономика и бизнес 19 июня, 11:05
ФАС: Microsoft дискриминировала сторонних производителей антивирусного ПОЭкономика и бизнес 19 июня, 10:42
Евросоюз на год продлил санкции против КрымаМеждународная панорама 19 июня, 10:42
Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты шестого созываОбщество 19 июня, 10:30
"Ведомости": МЭР предложило новый подход к дивидендам госкомпанийЭкономика и бизнес 19 июня, 10:28
С космодрома Куру в течение двух лет запустят восемь ракет "Союз-СТ"Космос 19 июня, 10:25
Делегация Челябинской области во главе c губернатором работает в ХарбинеНовости партнеров 19 июня, 10:25
СМИ: госкорпорация по ОрВД профинансирует развитие ШереметьевоТранспорт 19 июня, 10:19
Силуанов: страны БРИКС изучают вопрос о создании рейтингового агентстваЭкономика и бизнес 19 июня, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Около 8 тыс. жителей 17 населенных пунктов юга Тюменской области остаются без электроснабжения из-за штормового ветра, обрушившегося на регион в выходные. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе АО "Тюменьэнерго".
"В зоне ответственности филиала "Тюменьэнерго" отключены три высоковольтных линии (ВЛ) 110 кВ и 16 ВЛ 10 кВ. Без электроснабжения находятся около 8 тыс. бытовых потребителей в 17 населенных пунктах юга Тюменской области. Часть отключений линий электропередачи 10 кВ связана с падением деревьев, находящихся за пределами просек ВЛ, на провода с последующим их обрывом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что помимо 20 задействованных аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 62 человека и 20 единиц спецтехники, в состоянии повышенной готовности находится весь оперативный персонал Тюменских распределительных сетей, а также подрядных организаций.
"Созданный в филиале оперативный штаб координирует ход восстановительных работ. До окончания чрезвычайной ситуации осуществляется мониторинг метеорологических условий, введены ограничения на производство плановых работ", - пояснили там.
По данным областного департамента здравоохранения, обращений о травмировании людей из-за урагана пока не поступало. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что 19 июня на юге Тюменской области вновь ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. В пресс-службе губернатора Тюменской области в свою очередь уточнили, что в настоящее время в правительстве региона проходит заседание оперативного штаба по безопасности электроснабжения.