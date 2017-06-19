Тюменские ученые подберут сорта сои для выращивания в условиях Северного Зауралья

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в рамках исследования по повышению продуктивных свойств растений подберут сорта сои для экстремальных условий Северного Зауралья. Всего будет изучено 15 сортов, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.
"Проводятся исследования по подбору сортов сои для экстремальных условий Северного Зауралья. Биологи отмечают, что проблема сохранения и расширения биоразнообразия растений, повышения адаптационного потенциала видов является одной из важнейших в современных научных исследованиях", - сказали в вузе.
В пресс-службе добавили, что проект реализуется на экспериментальном участке биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак", где с 2006 года действует полевая лаборатория по изучению генетических ресурсов растений. "В естественных условиях вегетации они подтверждают или отвергают результаты серии опытов лабораторных экспериментов. К настоящему времени в ТюмГУ сформированы коллекции культурных злаков, лекарственных и декоративных растений", - уточнили там.
Кроме того, в этом году наряду с изучением коллекционного фонда биологи ТюмГУ впервые проведут опыты по изучению сортов яровой мягкой пшеницы по устойчивости к хлоридному засолению почвы. "Также идет изучение мутантных форм ячменя, фиторемедиационных свойств разновидностей и сортов овса. Впервые заложены опыты по экологическому изучению образцов льна: первые результаты наблюдений позволяют рассматривать данную культуру как одну из перспективных для выращивания в агроценозах юга Тюменской области", - сказали в вузе.
Ранее сообщалось, что ученые ТюмГУ создали гибриды яровой мягкой пшеницы, которые обладают высокой экологической пластичностью, то есть способностью приспосабливаться к разным условиям. Вначале новые гибриды, созданные из сортов, рекомендованных для Западной Сибири и Германии, испытывали на биостанции "Озеро Кучак", потом на трех участках, которые находятся в Тюменской области, землях Баден-Вюртемберг и Нижней Саксонии в Германии, чтобы определить, насколько хорошо они адаптируются к разным условиям.
Экологические испытания проводились в течение двух лет в рамках международного проекта SASCHA, направленного на адаптацию сельского хозяйства Западной Сибири к глобальным изменениям климата. Проект осуществляется при поддержке Министерства образования и науки Германии.