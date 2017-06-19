Дело о массовых беспорядках в спецучилище в Свердловской области направлено в суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о массовых беспорядках, которые произошли в конце августа 2016 года в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением (Свердловская область), передано в суд, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти молодых людей 1999-2001 годов рождения. <…> Они обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках. Установлено, что поводом для организации и участия в массовых беспорядках стало недовольство злоумышленников правилами внутреннего распорядка, существующими в исправительном учреждении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", - уточняется в сообщении.
В конце августа 2016 года неустановленные лица с целью дестабилизации обстановки в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением организовали массовые беспорядки и подстрекали нескольких несовершеннолетних воспитанников училища к применению насилия к сотрудникам учреждения и уничтожению имущества.
С 31 августа по 2 сентября некоторые воспитанники училища устроили беспорядки, в ходе которых пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей. Прокуратурой было установлено, что в спецучилище к работе с детьми допускались лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести.