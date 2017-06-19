Порядка 150 соглашений о сотрудничестве подписали челябинские компании в Харбине

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Компании из Челябинской области заключили с китайскими партнерами около 150 соглашений о сотрудничестве во время IV российско-китайской ЭКСПО в Харбине, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора.
"Челябинской области как региону - почетному гостю выставки была выделена самая большая площадь для стенда - 528 кв. м. Свои возможности на стенде представили 24 южноуральских компании. Всего на стенде прошло более 500 деловых переговоров, было заключено около 150 соглашений о намерениях сотрудничества с китайскими партнерами", - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что значительную часть областной делегации составили представители агропромышленного комплекса: пищевые и перерабатывающие предприятия, ведущие производители, которые присутствуют или стремятся на рынок Китая.
IV российско-китайская ЭКСПО работала в Харбине с 15 по 19 июня. В ней принимали участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составила 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. метров.
В прошлом году российско-китайская ЭКСПО проходила в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые принимали участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.