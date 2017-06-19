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Около 700 человек ищут пропавшего пять дней назад на Южном Урале 10-летнего мальчика

Новости Урала
19 июня, 16:16 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 19, июня. /ТАСС

14 июня в городе Касли ребенок поехал на велосипеде в школьную библиотеку, получил книги, но домой не вернулся

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские, спасатели и волонтеры пятый день ищут 10-летнего мальчика, пропавшего в городе Касли Челябинской области. Как сообщили в понедельник в пресс-службе областного управления МВД, задействованы около 700 человек, зона поисков превысила 50 кв. км.

"Продолжаются поиски несовершеннолетнего Котова Ивана Алексеевича, пропавшего в городе Касли. Задействованы почти 200 сотрудников полиции, зонального кинологического центра, авиационного отряда Росгвардии, МЧС, водолазов и свыше 500 волонтеров из Челябинской и Свердловской областей. На сегодняшний день площадь поисков расширяется и составляет более 50 квадратных километров. Ориентировки о розыске размещены в местах с массовым пребыванием граждан", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 14 июня в городе Касли 10-летний мальчик поехал на велосипеде в школьную библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

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