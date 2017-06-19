Росприроднадзор ввел запрет на промвыбросы для предприятия "Мечела" в Челябинске

Суд назначил 1,5 года колонии экс-главе Российского авторского общества за мошенничествоПроисшествия 19 июня, 17:31
Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году пройдет в сентябреСпорт 19 июня, 17:23
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в СирииМеждународная панорама 19 июня, 17:10
Определены стартовые составы команд Австралии и Германии на матч Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 17:08
С воспитанниками московских детских домов сыграют в "Гражданские игры"Социальная ответственность 19 июня, 17:07
Онлайн. Австралия - ГерманияСпорт 19 июня, 17:05
Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбищеКультура 19 июня, 17:02
Ретроспектива отреставрированных фильмов Кончаловского пройдет на Московском кинофестивалеКультура 19 июня, 17:01
ФК "Кайрат" сыграет с "Атлантасом" в первом раунде квалификации Лиги ЕвропыСпорт 19 июня, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полный запрет на промышленные выбросы введен в отношении Челябинского завода по производству коксохимической продукции. Как сообщает пресс-служба Минприроды, об этом глава Росприроднадзора Артем Сидоров доложил министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому в ходе рабочего совещания.
Введению запретительной меры в отношении ООО "Мечел- Кокс" предшествовало возбуждение Росприроднадзором дел об административном правонарушении по части 3 статьи 8.21 КоАП РФ - нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ.
Инспекторы Росприроднадзора фиксировали превышения до 45 ПДК в отношении одного из веществ - нафталина (оно считается маркерным веществом для "Мечел-кокса").
Ранее, в январе 2017 г., в ходе измерений выбросов вредных веществ, проведенных Управлением Росприроднадзора по Челябинской области, в зоне влияния ООО "Мечел-Кокс" было зафиксировано превышение допустимых концентраций фенола. По факту выявления загрязнения атмосферы города выбросами вредных веществ 2 класса опасности с превышением допустимых нормативов Росприроднадзором было принято решение о запрете деятельности неисправной технологической установки предприятия.
"По оценке специалистов, "вклад" коксохимического завода "Мечел-Кокс" в загрязнения воздуха г. Челябинска может составлять до одной пятой части от выбросов всех предприятий города", - говорится в сообщении.
В Минприроды России регулярно поступают жалобы от жителей г.Челябинска о неудовлетворительном состоянии атмосферного воздуха, в городе периодически устанавливается режим неблагоприятных метеорологических условий. В связи с этим Росприроднадзор регулярно проводит проверки крупных предприятий, которые могут быть источниками вредных выбросов.
Комментарий "Мечела" пока получить не удалось.
Ранее "Мечел-Кокс" сообщал, что приступил к строительно-монтажным работам по техническому перевооружению бензольного отделения. Модернизация узла охлаждения с внедрением современных технических решений позволит предприятию полностью ликвидировать один из значимых источников выбросов фенола, нафталина, сероводорода, аммиака. Общая стоимость проекта - более 71 млн рублей. Завершить масштабную реконструкцию планируется к середине декабря 2017 года.
Техническое перевооружение бензольного отделения проводится в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного "Мечел-Коксом" с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области по проведению в России Года экологии.
"Мечел-Кокс" является предприятием по производству коксохимической продукции, в состав которого входит более 10 цехов и подразделений. Основной продукт - металлургический кокс вырабатывается на семи коксовых батареях. "Мечел-Кокс" обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел".