Росприроднадзор ввел запрет на промвыбросы для предприятия "Мечела" в Челябинске

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полный запрет на промышленные выбросы введен в отношении Челябинского завода по производству коксохимической продукции. Как сообщает пресс-служба Минприроды, об этом глава Росприроднадзора Артем Сидоров доложил министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому в ходе рабочего совещания.

Введению запретительной меры в отношении ООО "Мечел- Кокс" предшествовало возбуждение Росприроднадзором дел об административном правонарушении по части 3 статьи 8.21 КоАП РФ - нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ.

Инспекторы Росприроднадзора фиксировали превышения до 45 ПДК в отношении одного из веществ - нафталина (оно считается маркерным веществом для "Мечел-кокса").

Ранее, в январе 2017 г., в ходе измерений выбросов вредных веществ, проведенных Управлением Росприроднадзора по Челябинской области, в зоне влияния ООО "Мечел-Кокс" было зафиксировано превышение допустимых концентраций фенола. По факту выявления загрязнения атмосферы города выбросами вредных веществ 2 класса опасности с превышением допустимых нормативов Росприроднадзором было принято решение о запрете деятельности неисправной технологической установки предприятия.

"По оценке специалистов, "вклад" коксохимического завода "Мечел-Кокс" в загрязнения воздуха г. Челябинска может составлять до одной пятой части от выбросов всех предприятий города", - говорится в сообщении.

В Минприроды России регулярно поступают жалобы от жителей г.Челябинска о неудовлетворительном состоянии атмосферного воздуха, в городе периодически устанавливается режим неблагоприятных метеорологических условий. В связи с этим Росприроднадзор регулярно проводит проверки крупных предприятий, которые могут быть источниками вредных выбросов.

Комментарий "Мечела" пока получить не удалось.

Модернизация уже идет

Ранее "Мечел-Кокс" сообщал, что приступил к строительно-монтажным работам по техническому перевооружению бензольного отделения. Модернизация узла охлаждения с внедрением современных технических решений позволит предприятию полностью ликвидировать один из значимых источников выбросов фенола, нафталина, сероводорода, аммиака. Общая стоимость проекта - более 71 млн рублей. Завершить масштабную реконструкцию планируется к середине декабря 2017 года.

Техническое перевооружение бензольного отделения проводится в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного "Мечел-Коксом" с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области по проведению в России Года экологии.

"Мечел-Кокс" является предприятием по производству коксохимической продукции, в состав которого входит более 10 цехов и подразделений. Основной продукт - металлургический кокс вырабатывается на семи коксовых батареях. "Мечел-Кокс" обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел".