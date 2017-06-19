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Итальянский бизнес заинтересован в открытии совместных производств в регионах РФ

Новости Урала
19 июня, 19:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июня. /ТАСС

В Свердловской области создана оптимальная инфраструктура сотрудничества: присутствуют официальные органы, работает Почетный консул Италии, два банка, визовый центр, отметил посол Италии в РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Итальянский бизнес заинтересован в инвестировании и создании совместных производств в регионах России. Такое мнение высказал посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня мы видим новые возможности для итальянского бизнеса. Наш новый лозунг - инвестирование, создание совместных производств. Экономики России и Италии взаимодополняемы, поэтому наша задача - привести сюда как можно больше инвестиций, увеличить товарооборот. В вашем регионе (Свердловской области - прим. ТАСС) создана оптимальная инфраструктура сотрудничества: присутствуют официальные органы, работает Почетный консул Италии, два банка, визовый центр, поэтому мы должны сделать еще больше", - цитирует пресс-служба дипломата.

Врио губернатора региона выразил надежду, что нынешний визит и предстоящий бизнес-форум "Урал встречает Италию", а также участие Италии в VIII Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" с национальной экспозицией станут новым качественным этапом в развитии двустороннего партнерства.

Рагальини прибыл в Свердловскую область 19 июня во главе делегации, в состав которой также вошли представители более 20 итальянских компаний, работающих в сфере машиностроения, энергетики, логистики, сельского хозяйства, проектирования городской инфраструктуры. 20 июня бизнесмены планируют принять участие в бизнес-форуме "Урал встречает Италию", в рамках которого состоятся деловые встречи между итальянскими и российскими компаниями. Также запланировано посещение электростанции ПАО "ЭНЕЛ-Россия", лекция посла на тему итало-российских отношений в Уральском федеральном университете.

По объему товарооборота Италия на протяжении многих лет входит в первую десятку международных партнеров Свердловской области. "В 2016 году оборот взаимной торговли превысил 227 млн долларов США. На экспорт в Италию из Свердловской области поставлялись в основном металлы и изделия из них - 91%. Из Италии в регион поступали машиностроительная продукция - 61%, изделия легкой промышленности, химическая и пищевая продукция", - добавили в пресс-службе.

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