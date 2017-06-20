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Восстановлено электроснабжение жителей юга Тюменской области, прерванное из-за непогоды

Новости Урала
20 июня, 8:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Без электричества в регионе оставались около 18,5 тыс. человек

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение жителей юга Тюменской области, прерванное из-за штормового ветра, сообщили во вторник в пресс-службе АО "Тюменьэнерго"

"Благодаря оперативным действиям энергетиков электроснабжение потребителей юга области восстановлено в полном объеме. Около двух суток специалисты компании совместно с бригадами подрядных организаций ликвидировали последствия стихии. Часть потребителей была запитана от передвижных резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении.

Шторм обрушился на регион 17 и 18 июня, без электричества остались около 18,5 тыс. человек. Было организовано круглосуточное дежурство специалистов и мониторинг метеорологических условий, также были введены ограничения на производство плановых работ до окончания чрезвычайной ситуации. По данным областного департамента здравоохранения, обращений о травмировании людей из-за урагана не поступало.

В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что, по прогнозам синоптиков, 20 июня в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра от 16 до 21 м/сек и местами сильный дождь.

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