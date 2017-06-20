Почти 900 жителей Курганской области остаются без электроснабжения, нарушенного непогодой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Почти 900 жителей восьми населенных пунктов Курганской области остаются без электроснабжения по данным на утро вторника, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО).

В воскресенье, 18 июня, из-за непогоды без электроснабжения остались порядка 18,6 тыс. жителей в 62 населенных пунктах региона.

"По данным на 7:00 мск 20 июня обесточены 29 трансформаторных подстанций в восьми населенных пунктах области, а также пять воздушных линий 10 кВ и три воздушные линии 110 кВ. Без электроснабжения остаются 876 человек", - сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы правительства Зауралья, в Мокроусовском районе области введен режим ЧС. Из-за непогоды повреждены 25 домов в селе Малое Песьяное, четыре семьи остались без жилья. "На время восстановительных работ населению предложено переехать в соседнее село - Большое Песьяное, однако, люди от переезда отказались и остались на месте помогать сотрудникам ГУ МЧС России по Курганской области разбирать завалы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дождь, гроза и порывистый ветер до 22 м/с в Курганской области вызвали сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов. В результате сильного ветра пострадали пять человек, в том числе двое детей.