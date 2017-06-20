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УФСБ по Челябинской области проводит обыски в администрации Миасса

Новости Урала
20 июня, 9:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Сотрудники ведомства осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, которое возбудил СК

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Челябинской области во вторник проводят обыски в администрации Миасса, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Мы осуществляем оперативное сопровождение уголовного дела, которое возбудил СК по нашим материалам", - сказала собеседница агентства, не уточнив деталей.

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