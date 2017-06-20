УФСБ по Челябинской области проводит обыски в администрации Миасса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Челябинской области во вторник проводят обыски в администрации Миасса, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Мы осуществляем оперативное сопровождение уголовного дела, которое возбудил СК по нашим материалам", - сказала собеседница агентства, не уточнив деталей.