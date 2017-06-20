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Первая смена форума молодежи "Утро" стартовала в Челябинской области

Новости Урала
20 июня, 10:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Во время первой смены участники смогут пройти образовательные программы по шести направлениям

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Молодежный форум "Утро" для студентов и специалистов в сфере бизнеса, образования, политики, инженерии и других открылся во вторник в Челябинской области. Первая смена пройдет с 20 по 25 июня, вторая - с 25 по 30 июня, сообщили в региональном Минобразования.

"Сегодня на территории пансионата "Карагайский бор" начала свою работу первая смена молодежного форума "Утро". Главным мероприятием станет грантовый конкурс молодежных проектов, на котором молодым людям представится возможность презентовать свои идеи перед региональными и федеральными экспертами и выиграть финансовую поддержку на реализацию инициативы. В этом году фонд грантового конкурса составляет 8 млн рублей", - сказали в министерстве.

По данным Минобразования, во время первой смены участники смогут пройти образовательные программы по шести направлениям: "Урал Патриотичный", "Урал Предприимчивый", "Урал Политический", "Урал Исторический", "Урал Добровольческий" и "Урал Экологический". "Каждая из этих площадок проводится регионом Уральского федерального округа и включает уникальные мероприятия в своей тематической сфере. В частности, начинающие политики составят техническую карту избирательной кампании и проработают имидж идеального оратора, а добровольцы представят выставку успешных волонтерских практик. Экологи создадут "Аллею дружбы", на которой самостоятельно высадят 10 деревьев туй, а молодые предприниматели посетят индивидуальные коуч- сессии с экспертами", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что в этом году в форуме "Утро" будут участвовать около 1,5 тыс. человек - студенты и молодые специалисты со всей России в возрасте от 18 до 30 лет. Будут участники из регионов Уральского федерального округа, Московской, Ленинградской областей, Республики Башкортостан и других субъектов. Также на мероприятии будут присутствовать гости из Казахстана и Киргизии.

Кроме образовательной программы, организаторы подготовили различные досуговые мероприятия. Так, участники попробуют приготовить необычные блюда совместно с шеф- поварами на кулинарном мастер-классе "Кухня", пройдут состязания на "Больших гонках" и станут героями народных игр, забав, обрядов и хороводов на фольклорном фестивале. Также участники смогут сдать нормативы физкультурно- оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне!" и получить знак отличия.

Форум молодежи "Утро" проводится в УрФО на протяжении семи лет. В 2011 и 2014 годах мероприятие проходило в Челябинской области - на территории горнолыжного курорта "Солнечная долина" и в пансионате "Карагайский бор". В 2014 году впервые участники форума проживали в корпусах - до этого мероприятие проходило в формате палаточного лагеря.

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