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Все подтопленные из-за паводка жилые дома в Тюменской области освободились от воды

Новости Урала
20 июня, 11:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Более 200 семей, пострадавших из-за паводка, уже получили материальную помощь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Все жилые дома, которые были подтоплены в Тюменской области из-за сильного паводка, освободились от воды, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"На территории города Ишима остается подтопленным 421 нежилой садоводческий участок, в Ишимском районе - 50 участков, на территории Абатского муниципального района подтоплены 270 нежилых садоводческих участков, в Викуловском районе подтопленных жилых домов нет. В Вагайском районе также подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

В этом году в зону подтопления из-за паводка попали сразу несколько муниципалитетов Тюменской области, в настоящее время вода постепенно уходит, ведутся аварийно-восстановительные работы. Материальную помощь уже получили более 200 семей.

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских сообщил ТАСС, что на ликвидацию последствий паводка из областного бюджета направят почти 177 млн рублей. По его словам, в регионе также необходимо принять меры по расчистке русел рек и подмостовых пространств.

Кроме того, губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее уточнил ТАСС, что уже подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.

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