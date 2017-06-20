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СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества с землей в администрации Миасса

Новости Урала
20 июня, 11:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня./ТАСС

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ

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© ИТАР-ТАСС/Валерий Бушухин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня./ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий со стороны должностных лиц городской администрации Миасса (Челябинская область). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Должностными лицами администрации города Миасс в 2016 году были совершены мошеннические действия при отчуждении земельных участков. По данным фактам следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество", - сообщили в управлении.

Сейчас следователем СК проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств и должностных лиц, причастных к совершению преступления.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Ранее в пресс-службе регионального УФСБ подтвердили корреспонденту ТАСС проведение обысков.

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