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Baker Hughes из США открыла в Тюменской области производство оборудования для нефтяников

Новости Урала
20 июня, 12:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Главными задачами завода являются локализация сырья, производства, технологий, оптимизация системы снабжения и сокращение сроков поставки оборудования для конечного заказчика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes открыла в Тюменской области новый завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"Открытое сегодня производство особо ценно тем, что это иностранный инвестор, который в существующих условиях вложился в Тюменскую область. Это очень полезное производство, которое расположилось в Тюменской области в силу выгодности территориальных особенностей, потому что основное производство, нефтесервис, научные центры находятся в Тюмени. Также среди прочих преимуществ территории - созданные в области условия для ведения бизнеса", - отметил на церемонии открытия предприятия заместитель главы региона Вячеслав Вахрин.

По данным областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, оборудование, которое будет использоваться на предприятии, полностью соответствует международным стандартам нефтегазовой индустрии, производство позволит обеспечить буровые и нефтегазовые компании высокотехнологичным оборудованием.

"Главными задачами завода являются локализация сырья и производства, локализация технологий, оптимизация системы снабжения и сокращение сроков поставки оборудования для конечного заказчика. Благодаря широкой номенклатуре производимого оборудования и значительно сокращенным срокам поставки продукции данный завод вызвал интерес у крупнейших компаний отрасли еще до своего открытия", - сказали в пресс- службе губернатора.

Как отметили в пресс-службе, "помимо высокого значения для нефтегазовой отрасли, предприятие окажет положительный эффект и на регион в целом".

Об инвесторе

Baker Hughes оказывает услуги в области разведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Присутствует в 80 странах мира, штат компании насчитывает 36 тыс. человек.

Всего в реестре Тюменской области почти 500 инвестиционных проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей. По итогам 2016 года объем инвестиций в регион вырос на 14,5% и составил более 261,5 млрд рублей. За последние три года в области было открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. Всего в 2017 году в регионе будет запущен 21 новый инвестиционный проект, в основном это новые промышленные производства, также начнется реализация еще 17 проектов.

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