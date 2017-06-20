Оперетта-комикс и концерт японских музыкантов пройдут в дни ИННОПРОМа-2017 на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Культурная программа "Неделя Японии на Урале" пройдет в дни международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая состоится в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Зрителям будут представлены оперетта в стиле японского комикса "Микадо или город Титипу", концерт музыкантов Японии, показательные выступления фехтования кендо, сообщили во вторник в пресс- службе правительства Свердловской области.

"Неделя Японии на Урале" включит в себя театральные показы, выставки, концерты, образовательные лекции. Так, запланирован показ оперетты "Микадо или город Титипу" Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Произведение Гилберта и Салливана остается самой популярной и успешной музыкальной комедией всех времен", - уточнили в пресс-службе.

Для Свердловского музкома оперетту в стиле красочного японского комикса поставил мастер музыкального театра, лауреат национальной премии "Золотая маска" Алексей Франдетти. Спектакль не шел на российской сцене более 80 лет, отметили в театре.

На сцену Свердловской филармонии выйдет джаз-трио, в состав которого входят Тихиро Яманака (фортепиано), Хиронори Момои (ударные) и Еси Ваки (контрабас, бас- гитара), также выступит японская пианистка Момо Кодама и Международный молодежный Чайковский-оркестр под управлением Бруно Вайля (Германия). "Момо Кодама - самая юная победительница престижного Международного конкурса ARD в Мюнхене. За свою сольную карьеру она опробовала акустику ведущих концертных залов и выступила со знаменитыми оркестрами под управлением легендарных дирижеров Сейджи Озавы, Шарля Дютуа, Кента Нагано", - сообщили в пресс- службе правительства региона.

В Уральской государственной консерватории им. Мусоргского состоится совместное выступление группы студентов и аспирантов Токийского музыкального института, студентов Уральского музыкального колледжа и консерватории. В "Ельцин Центре" гостям представят фотовыставку "Последний самурай", пройдет семинар о развитии туризма в Японии, лекция по философии искусства фехтования кендо с показательными выступлениями. "В бизнес-школе при Уральском федеральном университете можно будет прослушать лекции о японской корпоративной культуре. Кроме того, запланированы проведение японо-российской развивающей программы для студентов и товарищеский матч по женскому футболу", - добавили там.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.