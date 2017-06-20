Авиазавод на Урале отказался от планов производства вертолетов Airbus

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который расположен в Екатеринбурге, отказался от планов производства медицинских вертолетов Airbus Helicopters Н135 из-за неготовности российского рынка, рассказал во вторник ТАСС генеральный директор предприятия Вадим Бадеха.

"Мы считаем, что потенциал вертолета Н135 достаточно большой, но пока условий для развертывания производства на Урале не видим. Рынок не готов к массовому выпуску этих вертолетов", - сказал он.

По словам директора завода, Airbus Helicopters Н135 - лучший медицинский вертолет в мире, но у него появились российские конкуренты. "Появились хорошие российские вертолеты "Ансат". Если они зарекомендуют себя положительно, то не будет места для двух вертолетов. H135 - лучший в мире медицинский вертолет, но по рынку нет заказов", - уточнил Бадеха.

В начале 2016 года Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Airbus заключили лицензионный договор на производство в России вертолетов H135. Сроки начала сборки были запланированы на 2017 год.

По данным Airbus Helicopters, почти 50% производимых компанией вертолетов H135 используется именно в медицинских целях. Более того, доля H135 на рынке медицинских вертолетов за последние пять лет составила примерно 50 %. Основными конкурентами Airbus в производстве медицинских вертолетов являются Bell 429 и Awgusta Westland 109. Также медицинскую версию имеет российский вертолет "Ансат".

H135 был запущен в серийное производство в 1996 году. Airbus Helicopters поставил около 1200 вертолетов семейства H135 клиентам со всего мира. В транспортной версии вертолет может перевозить до 7 пассажиров, в медицинском варианте - одного-двух пострадавших и до четырех сопровождающих. В России в коммерческой эксплуатации находилось 11 вертолетов этого типа (в авиакомпаниях "Газпром авиа" и "ПАНХ").

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), является членом ассоциации "Союз авиационного двигателестроения". Завод большей частью занимается ремонтом силовых установок для вертолетов разработки КБ Миля и Камова.