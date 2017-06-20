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Порядка 200 российских предприятий примут участие в бизнес-форуме "Италия встречает Урал"

Новости Урала
20 июня, 15:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Форум открылся 20 июня в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Около 200 российских предприятий будут участвовать в бизнес-форуме "Италия встречает Урал", который открылся во вторник в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Порядка 200 российских предприятий зарегистрировались для участия в работе бизнес-форума "Италия встречает Урал", который открылся 20 июня в Екатеринбурге. Мероприятие проходит в рамках визита в Свердловскую область Чрезвычайного и Полномочного посла Итальянской Республики в России Чезаре Мария Рагальини", - сообщили там.

Во вторник прошла секции "Итальянские инвестиции в России", где успешные предприятия Италии поделились опытом и планами работы в Свердловской области. В частности, директор по внешним связям и устойчивому развитию ПАО "Энел Россия" Стефан Звегинцов рассказал, что 2017 год является знаковым для компании.

"Именно десять лет назад группа Enel приобрела пакет акций генерирующей компании, в состав которой входили четыре электростанции, две из которых расположены в Свердловской области - Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС. К сегодняшнему дню построено два новых парогазовых энергоблока ПГУ, один из которых мощностью 419 МВт представлен на Среднеуральской ГРЭС, установлена система сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС, а также рукавные фильтры, направленные на снижение воздействия на окружающую среду", - приводит департамент его слова.

В рамках секции также выступили руководители ОАО "Сухоложскцемент", ЗАО "Компания Пиастрелла", национальной ассоциации предприятий камнедобывающей и камнеперерабатывающей промышленности "Центр камня" и других предприятий. Далее стартовали переговоры в формате В2В, где итальянский бизнес представлен 21 компанией. Предприятия специализируются на производстве машиностроительной продукции, станков, оборудования для сельского хозяйства, а также работающие в сфере энергетики, легкой промышленности, логистики, банковской сфере.

По словам Рагальини, между Россией и Италией существует партнерский характер отношений, который также поддерживается на региональном уровне. "Для нас Россия - стратегический партнер. На протяжении трех последних лет мы сохраняем этот ясный подход к нашим отношениям, у нас тесные связи в таких отраслях, как машиностроение, энергетика. Я уверен, что сегодняшние встречи позволят подвести итоги уже сложившегося партнерства и дадут старт новому диалогу", - сказал он.

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