На Урале мужчина получил 19 лет колонии за контрабанду наркотиков

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд приговорил гражданина Таджикистана к 19 годам колонии за контрабанду наркотиков. Как сообщили во вторник в пресс-службе инстанции, осужденный и его сообщник перевезли через границу с Казахстаном в РФ порядка 22 кг героина.
"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Акмалу Фозилову 1981 года рождения. Он признан виновным в контрабанде наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в покушении на сбыт наркотиков. Суд назначил Фозилову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в июне 2016 года Фозилов, проживая в Екатеринбурге, договорился с сообщником, находящимся в Киргизии, о сбыте наркотиков. "Для транспортировки сообщник Фозилова нанял грузовой автомобиль с полуприцепом, куда поместил более 22 кг героина. Утром 11 июня 2016 года грузоперевозчик, не осведомленный об истинном содержимом фуры, пересек государственную границу между Республикой Казахстан и РФ, после чего через Троицк проследовал в Екатеринбург. На следующий день Фозилов прибыл к нему на автостоянку, желая получить "товар", - сказали в пресс- службе.
Там отметили, сделка не состоялась, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в полуприцепе фуры порядка тысячи сеток с репчатым луком, в восьми из которых были свертки с героином.