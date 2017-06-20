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Товарооборот между Свердловской областью и Италией вырос почти на 40%

Новости Урала
20 июня, 18:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

По объему товарооборота Италия на протяжении многих лет входит в первую десятку международных партнеров региона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Рост товарооборота между Свердловской областью и Италией достиг в первом квартале 2017 года почти 40%. Такие данные озвучил журналистам министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев на заключительной пресс-конференции в рамках визита в Екатеринбург посла Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.

"В 2017 году произошел рост товарооборота между Свердловской областью и Италией почти на 40%", - сказал Соболев, не сообщив подробностей.

В пресс-службе министерства уточнили, что по объему товарооборота Италия на протяжении многих лет входит в первую десятку международных партнеров региона. "В 2016 году оборот взаимной торговли превысил 227 млн долларов. На экспорт в Италию из Свердловской области поставлялись в основном металлы и изделия из них - 91% (экспорта - прим. ТАСС). Из Италии в регион поступали машиностроительная продукция - 61% (импорта - прим. ТАСС), изделия легкой промышленности, химическая и пищевая продукция", - сообщили в министерстве.

По словам посла Италии, в целом товарооборот между Италией и Россией также растет. "Есть очень сильный рост товарооборота после 2015 и 2016 годов, за первые пять месяцев этого года мы восстановили его почти на 30%", - сказал он.

Рагальини также сообщил, что в международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, планируют принять участие порядка 20 итальянских компаний. Кроме этого, в октябре Екатеринбург станет местом проведения XXVI заседания российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса.

Посол Италии в РФ прибыл в Свердловскую область во главе делегации, в состав которой вошли представители более 20 итальянских компаний, работающих в сфере машиностроения, энергетики, логистики, сельского хозяйства, проектирования городской инфраструктуры. Делегация приняла участие в бизнес-форуме "Италия встречает Урал", посетила электростанции компании "ЭНЕЛ-Россия". Посол Италии также прочел лекцию на тему итало-российских отношений в Уральском федеральном университете. В рамках встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым Рагальини сообщил, что итальянский бизнес заинтересован в инвестировании и создании совместных производств в регионах России.

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