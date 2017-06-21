Суд продлил до ноября арест четырех фигурантов дела о массовом ДТП в Югре

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд продлил до 11 ноября арест четырех фигурантов дела о ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло в декабре 2016 года в Югре, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе инстанции. В результате аварии погибли 12 человек, в том числе 10 детей.
"Меры пресечения продлены до 11 ноября. Судебное заседание назначено на 3 июля", - сказали в суде.
По данным следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры спортшколы "Сибиряк" - 33 человека - выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск на автобусе. На 926-м км автомобильной дороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом Volvo, водитель которого, нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения.
Из-за удара автобус так же выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом Scania. В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, 10 из которых - дети. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.
Как сообщалось ранее, четверо фигурантов, а именно директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук и водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов были арестованы в декабре 2016 года.