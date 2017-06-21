Депутат парламента ЯНАО досрочно освобожден от полномочий

Памфилова призвала партии не злоупотреблять лояльностью ЦИК и внимательнее читать законыПолитика 21 июня, 10:19
В цирках Румынии и Латвии запретили номера с дикими животнымиСоциальная ответственность 21 июня, 10:15
СМИ: хоккеист "Чикаго" Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 10:04
Суд продлил до ноября арест четырех фигурантов дела о массовом ДТП в ЮгреНовости Урала 21 июня, 9:24
Болельщикам Кубка конфедераций в Москве расскажут о царях и роллс-ройсе ЛенинаСпорт 21 июня, 9:17
Глава МВД: бомба на вокзале Брюсселя была значительной мощности, но не сработала по плануМеждународная панорама 21 июня, 9:11
NYT: глава компании Uber покидает свой постЭкономика и бизнес 21 июня, 8:52
МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режимСибирь 21 июня, 8:46
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балетаКультура 21 июня, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) досрочно освободили своего коллегу Алексея Шилкина от исполнения депутатских полномочий в связи с переездом, сообщили в среду в пресс-службе регионального парламента.
"В ходе внеочередного заседания Заксобрания округа парламентарии досрочно освободили от депутатских полномочий Алексея Шилкина, избранного от Пуровского одномандатного избирательного округа №11. Решение принято на основании личного заявления депутата в связи с выездом за пределы автономного округа", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в ближайшее время избирком ЯНАО назначит дату проведения довыборов. "Скорее всего, выборы по этому избирательному округу состоятся в единый день голосования 10 сентября, и у жителей Пуровского района появится новый представитель", - сказал председатель парламента Сергей Ямкин.
Шилкин был избран депутатом Заксобрания ЯНАО шестого созыва 13 сентября 2015 года. На момент избрания депутатом работал генеральным директором ЗАО "Тернефтегаз" - совместное предприятие "Новатэка" (51%) и концерна Total (49%). Он являлся заместителем председателя комитета окружного парламента по экономической политике, бюджету и финансам, входил в состав комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, член фракции "Единой России".