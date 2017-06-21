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Депутат парламента ЯНАО досрочно освобожден от полномочий

Новости Урала
21 июня, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Довыборы пройдут в сентябре

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) досрочно освободили своего коллегу Алексея Шилкина от исполнения депутатских полномочий в связи с переездом, сообщили в среду в пресс-службе регионального парламента.

"В ходе внеочередного заседания Заксобрания округа парламентарии досрочно освободили от депутатских полномочий Алексея Шилкина, избранного от Пуровского одномандатного избирательного округа №11. Решение принято на основании личного заявления депутата в связи с выездом за пределы автономного округа", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ближайшее время избирком ЯНАО назначит дату проведения довыборов. "Скорее всего, выборы по этому избирательному округу состоятся в единый день голосования 10 сентября, и у жителей Пуровского района появится новый представитель", - сказал председатель парламента Сергей Ямкин.

Шилкин был избран депутатом Заксобрания ЯНАО шестого созыва 13 сентября 2015 года. На момент избрания депутатом работал генеральным директором ЗАО "Тернефтегаз" - совместное предприятие "Новатэка" (51%) и концерна Total (49%). Он являлся заместителем председателя комитета окружного парламента по экономической политике, бюджету и финансам, входил в состав комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, член фракции "Единой России".

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