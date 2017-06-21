Доследственная проверка начата по факту аварийной посадки самолета UTair в Тюмени

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании UTair в тюменском аэропорту Рощино из-за неисправности стойки шасси. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
"Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и воздушного судна. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что при взлете самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта города Сургута произошло разрушение одного из колес правой стойки шасси", - отмечается в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины аварийной посадки, "в том числе, запрошена документация на воздушное судно, а также документы по эксплуатации поврежденной детали", отметили в ведомстве.
По данным СК, 20 июня в 20:15 московского времени в аэропорту города Тюмени совершил аварийную посадку самолет ATR 72, принадлежащий авиакомпании UTair , который направлялся по маршруту Сургут - Тюмень.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщал, что в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) на взлетно-посадочной полосе обнаружены части шасси после взлета самолета UTair . По данным авиакомпании, причиной стало отслоение части покрывного слоя резины.