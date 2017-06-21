"Интер РАО" запустило новый блок на Верхнетагильской ГРЭС в Свердловской области

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, 21 июня. /ТАСС/. ПАО "Интер РАО" запустило в эксплуатацию новый блок № 12 Верхнетагильской ГРЭС мощностью 447 МВт.

"Ввод современного парогазового энергоблока Верхнетагильской ГРЭС направлен на замещение неэкологичного отработавшего свой ресурс оборудования станции и поддержание надежного энергоснабжения потребителей региона, среди которых много представителей крупной промышленности. Техническое усиление электростанции - это еще один шаг "Интер РАО" на пути внедрения инноваций и повышения энергетической эффективности", - сказал председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук.

Об энергоблоке

Энергоблок заменит изношенное угольное оборудование I-IV очередей станции, которые были выведены из эксплуатации в 2016-2017 гг. "Основное оборудование энергоблока включает в себя газовую турбину и генератор Siemens, паровую турбину с генератором производства ПАО "Силовые машины" и котел-утилизатор российского производителя АО "ИК ЗИОМАР", - пояснили в пресс-службе компании.

Ранее ТАСС сообщал, что задержка ввода блока № 12 связана со сложными пуско-наладочными работами. Изначально планировалось построить блок к ноябрю 2016 года, но в августе прошлого года компания посчитала, что сможет сделать это только к маю 2017 года. Однако пуско-наладка заняла несколько больше времени.

Ранее СМИ сообщали, что наблюдательный совет НП "Совет рынка" на заседании на этой неделе рассмотрит вопрос о штрафе для "Интер РАО" за просрочку ввода блока № 12 Верхнетагильской ГРЭС. В НП "Совет рынка" ТАСС эту информацию не комментируют.

В "Интер РАО" отметили, что сумма штрафа будет "в разы меньше выручки, которую ежемесячно будет генерировать энергоблок".

Верхнетагильская ГРЭС расположена в городе Верхний Тагил Свердловской области. Установленная электрическая мощность станции - 615 МВт, тепловая - 265 Гкал/ч. Сообщалось, что с вводом нового блока мощность станции должна увеличиться до 1,5 ГВт.