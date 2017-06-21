В Челябинске возбуждено дело о загрязнении вредными веществами воздуха

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Управление МВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по факту превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нафталина и фенола в атмосфере одного из районов города, сообщила ТАСС в среду сотрудница пресс-службы ведомства.
"В Челябинске полиция в отношении неустановленных лиц возбудила уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы" по факту превышения предельно допустимых концентраций нафталина и фенола. Факт превышения ПДК установлен в одном из районов города", - сказала собеседница агентства.
Других подробностей полиция пока не раскрывает.
В феврале 2017 года в Челябинске было возбуждено аналогичное уголовное дело. Его расследование продолжается.
Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.