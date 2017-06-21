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В Челябинске возбуждено дело о загрязнении вредными веществами воздуха

Новости Урала
21 июня, 11:04 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, июня. /ТАСС

Факт превышения ПДК нафталина и фенола установлен в одном из районов города

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© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Управление МВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по факту превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нафталина и фенола в атмосфере одного из районов города, сообщила ТАСС в среду сотрудница пресс-службы ведомства.

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"В Челябинске полиция в отношении неустановленных лиц возбудила уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы" по факту превышения предельно допустимых концентраций нафталина и фенола. Факт превышения ПДК установлен в одном из районов города", - сказала собеседница агентства.

Других подробностей полиция пока не раскрывает.

В феврале 2017 года в Челябинске было возбуждено аналогичное уголовное дело. Его расследование продолжается.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

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