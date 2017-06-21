Дума Югры предложила ужесточить штрафы за разлив нефти

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Штрафы для промышленных предприятий, которые загрязняют окружающую среду, в том числе, в результате нефтедобычи, должны быть ужесточены. Такое предложение внес в среду председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Борис Хохряков на заседании Совета руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО.

"Современное состояние экологических проблем свидетельствует о необходимости совершенствования экономического управления природопользованием, ужесточения контроля над утилизацией отходов и качеством окружающей среды. Было бы уместно ставить вопрос о повышении платы за экологический ущерб от хозяйственной деятельности с тем, чтобы это побуждало предприятия к внедрению и использованию современной технологии, минимизирующей отрицательные экологические последствия такой деятельности", - сказал Хохряков.

Он отметил, что в числе основных направлений минимизации ущерба в округе - профилактика аварийных разливов нефти, совершенствование технологий рекультивации загрязненных земель, защита и восстановление ландшафта при разработке месторождений, снижение углеводородного загрязнения компонентов природной среды. "То, что мы предлагаем - более жестко подходить к вопросам штрафования предприятий, которые загрязняют окружающую среду", - добавил он.

Согласно статье КоАП РФ о порче земель, штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без юридического образования составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 80 тыс. рублей. По словам полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских, необходимо обратить внимание на то, как исполняются действующие законы. "Бывает, что есть объективные причины, почему тот или иной закон не работает. Законы все должны быть "живые" и понятные для исполнителей и надзорных органов", - отметил он.

В апреле 2017 года Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура Югры взыскала с нефтедобывающей компании "РН-Юганскнефтегаз" ущерб, нанесенный окружающей среде на сумму 119 млн рублей. Причиной ущерба стали прорывы при эксплуатации нефтепровода в Нефтеюганском районе округа и, как следствие, разлив нефти.