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В Свердловской области открыли ресурсный центр по подготовке вожатых

Новости Урала
21 июня, 12:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июня. /ТАСС

Объект включает в себя участие надзорных органов, органов здравоохранения и образования, МЧС, высших учебных заведений

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Ресурсный центр по подготовке вожатых для детских летних лагерей открыт в Свердловской области, сообщил в среду ТАСС министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов.

"Он (центр) включает в себя участие надзорных органов, органов здравоохранения и образования, МЧС, высших учебных заведений. Создавая такой ресурсный центр, инициатором которого является областное Минобразования, мы заинтересованы в том, чтобы он обеспечивал всесторонний подход к подготовке всех специалистов, кто работает в системе оздоровительной кампании", - сказал Биктуганов.

По словам первого проректора - проректора по учебной работе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Светланы Минюровой, основная задача вуза в этом направлении - подготовка кадров, которые смогли бы успешно организовать и сопровождать детский отдых.

"У нас продолжается реализация подготовки кадров по базовым программам на уровне бакалавриата, в этом году в учебных планах тех студентов, которые обучаются по направлению "Педагогическое образование", вводится модуль "Организация детского отдыха". Также после 1 октября мы заявляем программу набора абитуриентов на 2018 год, то есть уже отдельный профиль в бакалавриате по организации детского отдыха", - сказала Минюрова журналистам в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Замдиректора по воспитательной работе загородного детского оздоровительного лагеря "Самоцветы" Елена Новоселова добавила, что ресурсный центр сможет подготовить студентов, которые планируют летом работать вожатыми в детском лагере. "Случайных людей среди вожатых нет и быть не может. Человек, который планирует организовать свою деятельность в любом лагере в должности вожатого, должен знать определенное законодательство в части образования, возрастные особенности ребенка, конфликтологию, поэтому, конечно, для всего этого вожатый должен быть подготовлен", - сказала она.

Ранее на селекторном совещании правительства в Горках министр образования РФ Ольга Васильева сообщила, что подготовка вожатых для детских летних лагерей отдыха в России с 2017 года будет осуществляться в педагогических вузах. Кроме того, по ее словам, совместно с Минтруда готовится профессиональный стандарт, который касается вожатых.

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