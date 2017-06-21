Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возбуждено дело по факту исчезновения ребенка в Югре

Новости Урала
21 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По предварительным данным, 19 июня 11-летний мальчик отправился купаться на речку Ингу-Ягун в Когалыме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбудило уголовное дело по факту исчезновения мальчика в Когалыме, сообщили в среду в пресс- службе СУ СК РФ по региону.

19 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении в Когалыме 11-летнего ребенка.

"В целях установления обстоятельств исчезновения ребенка следственным путем следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 19 июня ребенок отправился купаться на речку Ингу-Ягун. "Домой мальчик так и не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема. В настоящее время поиски ребенка продолжаются с привлечением специалистов и волонтеров", - резюмировали в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
5
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
Темы дня
Загрузка...
Реклама