Возбуждено дело по факту исчезновения ребенка в Югре

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбудило уголовное дело по факту исчезновения мальчика в Когалыме, сообщили в среду в пресс- службе СУ СК РФ по региону.

19 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении в Когалыме 11-летнего ребенка.

"В целях установления обстоятельств исчезновения ребенка следственным путем следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 19 июня ребенок отправился купаться на речку Ингу-Ягун. "Домой мальчик так и не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема. В настоящее время поиски ребенка продолжаются с привлечением специалистов и волонтеров", - резюмировали в ведомстве.