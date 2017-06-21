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Волжские саперы победили во всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут" на Урале

Новости Урала
21 июня, 12:54 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 21, июня. /ТАСС

В конкурсе приняли участие более 300 военных, которые соревновались в поиске, уничтожении противотанковых мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники

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ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Финал всеармейского конкурса "Безопасный маршрут - 2017" состоялся в Тюменской области. Победителем стала команда из города Волжский Волгоградской области, об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"По итогам всеармейского этапа конкурса "Безопасный маршрут" победителем стала команда 187-го межвидового регионального учебного центра из Волгоградской области, серебро у Западного военного округа, а третье место заняли представители Тюменского высшего военного инженерного командного училища", - говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие 12 команд, а это более 300 военных, которые соревновались в поиске, уничтожении противотанковых мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники. "Программа конкурса максимально учитывает опыт выполнения российскими саперами гуманитарных задач на территории Сирии. Некоторые участники "Безопасного маршрута" недавно вернулись из командировок", - цитирует пресс-служба начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

"В Тюмени с нуля была возведена трасса для проведения соревнований военных инженеров, это более 60 препятствий. Перед стартом вертолеты Ми-8 провели с воздуха дистанционное минирование трассы. А во время испытаний над полем пролетали фронтовые бомбардировщики Су-24, которые наносили условный ракетный удар по танковым колоннам", - говорится в сообщении.

Победители представят Россию на Армейских международных игра 2017 года. Соревнования саперов пройдут под Тюменью с 30 июля по 13 августа.

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