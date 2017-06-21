Четыре завода по переработке мусора построят в Тюменской области к 2018 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Строительство четырех мусороперерабатывающих заводов, а также двух мусороперегрузочных станций в Тюменской области планируют завершить в 2018 году. Проектная стоимость возведения объектов составляет 1,5 млрд рублей, сообщил в среду председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на заседании совета руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа.

"Ведется строительство четырех мусороперерабатывающих заводов общей мощностью 440 тыс. тонн в год, а также двух мусороперегрузочных станций. Самый крупный завод будет расположен под Тюменью, также строятся заводы под Ишимом, Ялуторовском и Тобольском. Все мусороперерабатывающие предприятия будут построены при участии бюджетных средств и средств инвесторов. Проектная стоимость возведения четырех мусороперерабатывающих предприятий и двух мусороперегрузочных станций составляет 1,5 млрд рублей, завершение строительства запланировано на 2018 год", - сказал он.

По словам Корепанова, на юге области зафиксировано значительное количество несанкционированных свалок. "В последние годы обострилась проблема несанкционированных свалок и загрязнения прилегающих к населенным пунктам территорий. Уровень накопления бытового мусора на одного жителя за последние десять лет вырос втрое и достиг 3-4 кубометров в год", - пояснил он.

Он добавил, что в регионе реализуется концепция, направленная на обеспечение захоронений на полигонах несортированных отходов. "В течение нескольких лет функционируют пункты приема макулатуры, резиновых автомобильных покрышек, щелочных батареек и прочих опасных отходов. При этом многие тюменские предприятия уже активно используют переработанное стекло, металл, полипропилен, резину, нефтепродукты. Тюменский аккумуляторный завод на 95% обеспечивает свое литейное производство с помощью свинцового вторичного сырья", - добавил Корепанов.

Ранее сообщалось, что в 2014 году правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение о создании системы коммунальной инфраструктуры для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Концессионеру выделено шесть земельных участков, а также предоставлены в пользование мусорные полигоны.