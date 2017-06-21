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Более 50 подворий и 16 домов остаются подтопленными в Свердловской области

Новости Урала
21 июня, 14:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июня. /ТАСС

В зоне последствий дождевого паводка в Ивдельском городском округе продолжают круглосуточно дежурить сотрудники МЧС

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Шестнадцать частных жилых домой и более 50 подворий остаются подтопленными в Ивдельском городском округе Свердловской области из-за сильных ливней, прошедших в регионе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"От воды освободились 10 частных домов и 42 подворья, в зоне последствий дождевого паводка продолжают круглосуточно дежурить сотрудники МЧС. 20 июня в течение дня вода в реке Ивдель продолжала подниматься из-за выпавших осадков 18 и 19 июня и таяния снега в горах после прошедших дождей, подтопив 95 придворовых территорий, в том числе 26 частных жилых домов. Социально-значимых объектов в зоне подтопления нет", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что всего с подтопленных территорий к родственникам были эвакуированы 22 человека, в том числе 14 детей. "Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь населению в переправе на моторных лодках. На подтопленных территориях проводятся патрулирования и подворовые обходы, информирование населения о складывающейся обстановке. Жителям подтопленных территорий доводят информацию о том, что они могут разместиться в пункте временного размещения", - уточнили в МЧС.

По данным ведомства, снижение уровня воды наблюдается в реке Тагил в поселке Махнёво: из трех ранее подтопленных частных жилых домов и трех придомовых построек в зоне подтопления остается только одна придомовая территория.

"Остается подтопленным низководный мост. Для сообщения с шестью населенными пунктами (Левобережная часть поселка Махнёво, поселка Хабарчиха, деревни Кокшарова, деревни Подкина, деревни Трошкова, деревни Перевалова), автотранспортное сообщение с которыми временно ограничено, задействована лодочная переправа, жизнеобеспечение населения не нарушено", - сообщили в пресс-службе.

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