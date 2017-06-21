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Суд отложил решение о взыскании с "Корпорации развития" 1,7 млрд руб. за мост через Надым

Новости Урала
21 июня, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Судебное разбирательство назначено на 16 августа

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа перенес на август рассмотрение кассационной жалобы о взыскании с "Корпорации развития" более 1,7 млрд рублей в пользу компании "Мостострой-12" за возведение моста через реку Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом говорится в материалах суда.

"Рассмотрение кассационной жалобы отложено. Судебное разбирательство назначено на 16 августа", - сказано в материалах.

Ранее арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с "Корпорации развития" и ее дочернего предприятия "УралСтройТехнологии" более 1,7 млрд рублей задолженности и процентов в пользу ООО "Мостострой-12". Согласно материалам суда, это плата за выполнение работ по строительству моста через реку Надым в ЯНАО. Судебное разбирательство длится уже более 2,5 лет.

Автомобильную часть моста через Надым, который соединил западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), открыли в сентябре 2015 года. Длина сооружения - 1,3 км. Пропускная способность - 3 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость объекта - 14 млрд рублей.

Мост через Надым - самое крупное искусственное сооружение транспортной инфраструктуры в Уральском федеральном округе. До этого город Надым был связан с "большой землей" только понтонной переправой, проезд по которой полностью зависел от времени года и погоды.

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).

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