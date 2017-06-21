Житель Ростова-на-Дону осужден в Челябинске за попытку продать почти 18 кг наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Металлургический районный суд Челябинска признал жителя Ростова-на-Дону виновным в попытке сбыть 17,9 кг наркотиков, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Житель Ростова-на-Дону Валерий Бондарь признан Металлургическим районным судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства организованной группой в особо крупном размере; в легализации денег, полученных в результате преступления. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - пояснили в прокуратуре.

Наркотики Бондарь пытался продать на территории сразу нескольких регионов: около 2,5 кг - в Татарстане, около 2,4 кг - в Пермском крае, еще около 13 кг - в Челябинской области, где и был пойман сотрудниками вневедомственной охраны. Кроме того, в суде доказано, что в 2015-2016 гг. осужденный легализовал 1,1 млн рублей, полученных от наркоторговли.